شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.. "جلوبال تيلكوم" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 221.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 949.5 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 151.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 345.5 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث " أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 116.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 67.7 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 67.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 248.4 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 47.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 95.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 46.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 156.3 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 41 مليون جنيه، وقيمة تداول 34.2 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 36.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 96 مليون جنيه، وفى التاسع " العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 32.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 23.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 27.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 76.2 مليون جنيه.