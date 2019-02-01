منذ ربطه بالمركزي.. أول تحرك في سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

كتبت- شيماء حفظي:

ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير عند 16 جنيها للشهر الـ 17على التوالي، ولكنها خفضت سعره للمنتجات غير الأساسية بنحو 27 قرشًا، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، الصادرة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال شهر فبراير الجاري للسلع الأساسية.

ولكن تراجع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.70 جنيهًا في فبراير الجاري، مقابل 17.97 جنيهًا في يناير وديسمبر...