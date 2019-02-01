شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحول نحو التراجع بعد بيانات أكدت قوة سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب اليوم متخلية عن مكاسب طفيفة في وقت سابق بالجلسة حيث وقع المعدن النفيس تحت وطأة الضغوط عقب بيانات دفعت المستثمرين بعيداً عن الملاذ الآمن.



وأعلنت وزارة العمل في أمريكا اليوم أن الاقتصاد أضاف 304 آلاف وظيفة غير زراعية في يناير/كانون الثاني رغم الإغلاق الحكومي الذي يعد الأطول في تاريخ البلاد.



وكانت وكالات فيدرالية قد أغلقت الشهر الماضي ولم يتم تمويلها إلا بعد اتفاق بين الرئيس "دونالد ترامب" والكونجرس الأمريكي على إعادة فتحها حتى منتصف الشهر الجاري.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن تثبيت الفائدة دون تغيير ملمحاً إلى تبني سياسة الصبر والانتظار في زيادة الفائدة وسط توقعات بعدم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى يونيو/حزيران القادم على الأقل.



وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:47 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1322.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر اعلى سعر اليوم عند 1328.2 دولار وأقل سعر عند 1320.6 دولار.