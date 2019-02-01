شكرا لقرائتكم 26 بليون ريال أرباح 6 مصارف سعودية في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 16:01

حققت 6 مصارف سعودية مدرجة أسهمها في السوق المالية (تداول) والتي أعلنت عن نتائجها المالية عن العام 2018، ارتفاعاً في أرباحها الصافية نسبته 13 في المئة وبلغ 26 بليون ريال (6.8 بليون دولار)، في مقابل 22.6 بليون ريال (6.02 بليون دولار) للعام 2017.



وتباينت أرباح المصارف بحسب حجم رأسمالها، وجاء البنك الأهلي التجاري في صدارة قطاع المصارف بعد تحقيقه أكبر أرباح صافية عن العام 2018 بلغت 10.67 بليون ريال في مقابل 9.802 بليون للعام 2017 بزيادة 8.8 في المئة، كما بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2.647 بليون ريال مقابل 2.556 بليون ريال للربع المماثل من العام 2017 بارتفاع 3.6 في المئة، وبلغ ربح السهم الواحد للعام 2018 مبلغ 3.44 ريال مقابل 3.16 ريال للعام 2017.

واوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، سعيد الغامدي أن صافي الدخل من العمولات الخاصة بلغ 14.37 بليون ريال في مقابل 13.661 بليون للعام 2017 بزيادة 5.2 في المئة، ومن ناحية أخرى انخفض مخصص خسائر التمويل بمبلغ 546 مليون ريال بنسبة 28.8 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات 18.93 بليون ريال في مقابل 18.345 بليون بارتفاع 3.2 في المئة، كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات 3.7 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت موجودات البنك الاهلي 453 بليون ريال مقابل 445 بليون في نهاية 2017 وذلك بارتفاع 1.9 في المئة، وبلغت محفظة التمويل والسلف 265 بليون مقابل 249 بليون في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 6.5 في المئة. كما ارتفعت الاستثمارات لتصل إلى 118 بليون مقارنة بمبلغ 115 بليون بارتفاع 3.1 في المئة، وبلغت ودائع العملاء 319 بليون مقابل 309 بليون العام السابق بارتفاع 3.2 في المئة.

وحققت مجموعة سامبا المالية ارباحا صافية عن العام 2018 بلغت 5.53 بليون ريال في مقابل 5.024 بليون للعام 2017 بزيادة 10 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم الى 2.76 ريال في مقابل 2.51 ريال للعام 2017، وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة (التمويل والاستثمارات) 7.54 بليون ريال في مقابل 6.93 بليون بزيادة 8.8 في المئة، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 42.216 بليون في مقابل 44.583 بليون بتراجع 5.3 في المئة.

وأعادت مجموعة سامبا المالية الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 لزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 7.3 في المئة، وزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى. وفي المقابل انخفض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 8.4 في المئة، ويرجع ذلك بسبب انخفاض نفقات الرواتب والاستهلاك وتكلفة الائتمان إضافة الى مصاريف عمومية وإدارية.

وبلغت الارباح الصافية لـ "بنك الرياض" عن العام 2018 بحوالى 4.716 بليون ريال في مقابل 3.946 بليون للعام 2017 بزيادة 20 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم الى 1.57 ريال في مقابل 1.32 ريال للعام 2017، وصعد إجمالي دخل العمولات الخاصة (التمويل والاستثمارات) بنسبة 12.2 في المئة الى 8.33 بليون ريال في مقابل 7.425 بليون، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 36.77 بليون في مقابل 38.62 بليون بتراجع 12.65 في المئة، وبلغت موجودات بنك الرياض نهاية العام 2018 مبلغ 230 بليون في مقابل 216.2 بليون بزيادة 6.3 في المئة.

وأعاد بنك الرياض الارتفاع في صافي الربح لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.4 في المئة، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئياً انخفاض صافي مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة. في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.4 في المئة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئياً الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والمخصصات الأخرى.

وبلغت الارباح الصافية لـ "مصرف الإنماء" عن العام 2018 مبلغ 2.517 بليون ريال في مقابل 2.011 بليون بزيادة 26.2 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم الى 1.69 ريال في مقابل 1.35 ريال، وصعد اجمالي دخل العمليات الى 4.894 بليون في مقابل 4.255 بليون بارتفاع 15 في المئة، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) الى 21.3 بليون في مقابل 20.3 بليون بارتفاع 4.7 في المئة.

وارتفعت الارباح الصافية لـ "بنك البلاد" عن العام 2018 الى 1.11 بليون ريال في مقابل 942 مليون بزيادة 1826.2 في المئة، صعدت معها ربحية السهم الى 1.85 ريال في مقابل 1.56 ريال، وارتفع اجمالي دخل العمليات الى 2.7 بليون في مقابل 2.11 بليون بارتفاع 28 في المئة، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) الى 7.83 بليون في مقابل 7.58 بليون بارتفاع 3.2 في المئة.

وقفزت الارباح الصافية لـ "بنك الجزيرة" الى 1 بليون ريال في مقابل 858 مليون بزيادة 17 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم الى 1.33 ريال في مقابل 1.51 ريال، وارتفع اجمالي دخل العمليات الى 2.987 بليون في مقابل 2.757 بليون بارتفاع 8.4 في المئة، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) الى 11.24 بليون في مقابل 8.83 بليون بزيادة 27.3 في المئة.

698 بليون ريال القيمة السوقية للمصارف السعودية

يتكون قطاع المصارف السعودية من 12 مصرفاً مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) ويبلغ رأسمالها 181.4 بليون ريال، ويعد بنكا الرياض، والأهلي الأكبر في القطاع برأسمال 30 بليون ريال لكل منها ، ثم مجموعة سامبا المالية ثالثة برأسمال 20 بليون ريال ، فيما يأتي بنك البلاد كصاحب أقل رأسمال في القطاع بـ 6 بلايين ريال، وبلغت قيمتها السوقية لأسهم قطاع المصارف بحسب إغلاق أمس 698 بليون ريال، تشكل 34.4 في المئة من قيمة سوق الأسهم السعودية.