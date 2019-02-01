شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل الدولي: الأسواق الناشئة اجتذبت 51.1 مليار دولار في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال معهد التمويل الدولي ، اليوم الجمعة ، إن الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة إجتذبت في يناير تدفقات أموال بقيمة 51.1 مليار، وهو أعلى مستوى للتدفقات في 12 شهر.

وأضاف المعهد ، أن السندات في الأسواق الناشئة شهدت مشتريات صافية بقيمة 33 مليار دولار من مستثمرين "غير مقيمين" على مدار الشهر الماضي في أعقاب تدفقات بلغت 5.4 مليار دولار في ديسمبر ، بفضل إقبال المستثمرين على أسواق السندات في آسيا وأمريكا اللاتينية ، واجتذبت أسواق الأسهم في الدول النامية تدفقات بقيمة 18 مليار دولار في يناير ،منها 9.2 مليار دولار ذهبت إلى الصين.