شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل الدولي: الأسواق الناشئة اجتذبت 51.1 مليار دولار في يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال معهد التمويل الدولي ، اليوم الجمعة ، إن الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة إجتذبت في يناير تدفقات أموال بقيمة 51.1 مليار، وهو أعلى مستوى للتدفقات في 12 شهر.
وأضاف المعهد ، أن السندات في الأسواق الناشئة شهدت مشتريات صافية بقيمة 33 مليار دولار من مستثمرين "غير مقيمين" على مدار الشهر الماضي في أعقاب تدفقات بلغت 5.4 مليار دولار في ديسمبر ، بفضل إقبال المستثمرين على أسواق السندات في آسيا وأمريكا اللاتينية ، واجتذبت أسواق الأسهم في الدول النامية تدفقات بقيمة 18 مليار دولار في يناير ،منها 9.2 مليار دولار ذهبت إلى الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد التمويل الدولي: الأسواق الناشئة اجتذبت 51.1 مليار دولار في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.