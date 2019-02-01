شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع 2% ويجتاز مستوى 62 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم متجهةً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وذلك في ظل الاضطرابات التي تعاني منها فنزويلا، ورغم ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:43 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.1 نقطة مما خفف الضغوط عن الخام، وسجل اعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.1 نقطة.



ولا تزال فنزويلا – الدولة النفطية العضو في "أوبك" – تواجه توترات جيوسياسية مع استمرار إعلان زعيم المعارضة "خوان جوايدو" نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد واعتراف دول كبرى به الأمر الذي يثير قلقاً بشأن تراجع المعروض العالمي من النفط.



وأعلن "جوايدو" أنه يأمل في انضمام الجيش الفنزويلي إلى صفه قريبا مشيراً إلى تعرض أسرته لضغوط وتهديدات من أجل إثنائه عن مهتمه – على حد وصفه.



وارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:35 جرينتش بنسبة 1.6% إلى 54.6 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 54.8 دولار وأقل مستوى عند 53.3 دولار.



وارتفعت أسعار "برنت" بنسبة 2% إلى 62.08 دولار للبرميل مسجلاً أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل مستوى عند 60.4 دولار.