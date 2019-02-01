شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي ينخفض بعد جلستين من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي اليوم أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم عقب المكاسب التي سجلها يومي الأربعاء والخميس، وتعرض اليوم لضغوط من بيانات اقتصادية ضعيفة.



كانت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في استراليا قد اظهرت انخفاضاً بنسبة 0.5% في الشهر الماضي مقارنة بارتفاع نسبته 0.8% في الشهر الأسبق.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني إلى 48.3 نقطة دون توقعات أشارت إلى القراءة 49.4 نقطة، وهو ما أثار القلق بشأن القطاع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



يأتي ذلك في انتظار نتائج المباحثات بين واشنطن وبكين واحتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يحول دون تفاقم النزاع بين البلدين.



وشهدت درجات الحرارة في استراليا ارتفاعا تاريخياً اليوم إلى أعلى من أربعين درجة مئوية الأمر الذي ينذر بتضرر المحاصيل في البلاد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:09 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7255، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 0.7285 وأقل سعر عند 0.7236.