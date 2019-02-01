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شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط الصناعي الأمريكي يتعافى في الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة نمواً خلال يناير/كانون الثاني بعد تراجعه بشكل حاد خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لبيانات اقتصادية صادرة اليوم.
وأعلن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا ارتفع إلى 56 نقطة في يناير/كانون الثاني من 54.3 نقطة في الشهر الأخير من العام الماضي.
وتشير القراءة أعلى خمسين نقطة إلى استمرار نمو القطاع الصناعي، وشهد تعافياً في الشهر الماضي رغم الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد.
يأتي ذلك بدعم من ارتفاع حاد للطبيات الجديدة بالإضافة إلى تسجيل قراءات جيدة لمؤشري التوظيف والإنتاج.
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