شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لأسعار النحاس وسط ترقب حذر للمفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم رغم تراجع الضغوط من الدولار عقب بيانات اقتصادية قوية، وذلك وسط ترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وكشفت بيانات اليوم عن زيادة أعداد الوظائف في أمريكا الشهر الماضي بنحو 304 آلاف وظيفة، ولكن مؤشر معدل البطالة ارتفع إلى 4% على خلاف التوقعات متأثراً بالإغلاق الحكومي الجزئي في البلاد خلال يناير/كانون الثاني.



وتراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:56 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.1 نقطة.



وبعد تصريحات إيجابية أمس بخصوص المفاوضات التجارية في البيت الأبيض بين مسؤولين أمريكيين وصينيين حول حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، تترقب الأسواق لقاءً يضم الرئيسين الأمريكي "ترامب" والصيني "شي جين بينج" للتوصل إلى اتفاق شامل.



ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بينن أكبر اقتصادين في العالم أن يُنعش الطلب العالمي على السلع والمعادن.



وانخفضت أسعار النحاس بحلول الساعة 14:46 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 277.9 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 278.5 دولار وأقل سعر عند 275.3 دولار.