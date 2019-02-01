شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: "الديون" أكبر تحديات حكومة لبنان الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه "تحديا كبيرا" فيما يتعلق بخفض مستويات الدين. وشكل لبنان حكومة وحدة جديدة أمس الخميس منهيا تسعة أشهر من الخلافات. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن هناك حاجة إلى إصلاحات جريئة بدون تأخير لمعالجة المشكلات المزمنة التي تواجه الدولة المثقلة بشدة بالديون.



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