شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 1-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 1-2-2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 24 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 28-29 جنيها، وارتفع سعر الكتكوت بين 4.50-4.70 تسليم المزرعة.
وسجلت أسعار البيض 34.50 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 39 إلى 41 جنيها للكرتونة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 1-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.