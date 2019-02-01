شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر كانون الثاني/يناير ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 304 ألف ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 165 ألف ، أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 222 ألف من إضافة 312 ألف ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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