شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل ضعف مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع هبوط معظم العملات الكبرى بالسوق لضعف مستويات الطلب الاستثماري خلال الفترة الحالية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:12 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 104$ بانخفاض قدره 1$ بنسبة 3.8%،حيث سعر الافتتاح عند 105$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 106$ ،وأدنى سعر عند 103$.

فقد الايثريوم يوم الخميس نسبة 2.5% ، فى رابع خسارة خلال خمسة أيام ، وسجل يوم الاثنين أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 101$ لكل وحدة ايثريوم.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 112 مليار$ ، مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

وانخفض الايثريوم بنسبة 19% على مدار تعاملات كانون الثاني/يناير ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على السوق الرقمية فى مطلع تعاملات العام الجديد ، بالإضافة إلى مخاوف حيال تطوير شبكة الايثريوم.

أعلن مطوري الشبكة فى بين رسمي خلال شهر كانون الثاني/يناير قرار تأجيل تفعيل الهاردفورك بعد أن حدد باحثون على المستوي الأمني نقطة ضعف محتملة فى أحد الترقيات المحتملة للشبكة.

وفقد الايثريوم هذا الأسبوع الترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم لصالح العملة الرقمية الربيل ،وذلك بعد أخبار عن تكامل الشبكة المصرفية العالمية "SWIFT" مع نظم R3 الأساسي والذي يعتمد كثيرا على شبكة الربيل.