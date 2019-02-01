شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعاته بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليهاجم مستوى المقاومة 68.60 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 82.45 إلى 54.75) ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.49 نقطة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 68.60 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 71.87 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد