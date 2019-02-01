شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-2-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 بقيمة جنيه واحد فقط، عقب ارتفاعها مساء الخميس بقيمة 4 جنيهات، وسجل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 653 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:عيار 24 يسجل الآن 746 جنيها للجرام وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:عيار 24 يسجل الآن 746 جنيها للجرام عيار 21 يسجل الآن 653 جنيها للجرام عيار 18 يسجل 559 جنيها للجرام الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5224 جنيهاً أوقية الذهب : 1321 دولار ويرجع تجار الذهب ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس إلى إبقاء البنك الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغير خلال آخر اجتماع له، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس. أسعار الذهب فى مصر تخضع لعوامل رئيسية وهى العرض والطلب وسعر أوقية الذهب "البورصة العالمية" وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية فى مصر.

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