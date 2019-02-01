شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 1-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-2-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، وتباينت سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى بين البنوك وبعضها.

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، اليوم الجمعة، 20.19 جنيه للشراء، و 20.37 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...



سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك المركزى

20.09 جنيه للشراء

20.24 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.19 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر

20.19 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة

20 جنيه للشراء

20.32 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.19 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.09 جنيه للشراء

20.26 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.05 جنيه للشراء

20.21 جنيه للبيع