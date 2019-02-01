شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل المعروض وترقب محادثات التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس بعد أن حققت مكاسب على مدى يومين، في الوقت الذي تعززت فيه ثقة المستثمرين بفضل زيادة مخزون الوقود الأمريكي بأقل من المتوقع والعقوبات التي فرضتها واشنطن على إنتاج فنزويلا، لكن التوترات التجارية الأمريكية الصينية أثرت سلباً في المعنويات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار تمثل 2.5% إلى 55.33 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.65 سنتا تمثل 1.03% إلى 62.30 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بوتيرة أقل من التوقعات الأسبوع الماضي بسبب تراجع الواردات لاسيما مع انخفاض إمدادات النفط السعودية.

وكتب محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة «أسعار النفط الخام صارت أقوى بعد ظهور مؤشرات على أن تخفيضات أوبك بدأت تؤثر في التجارة».

وتسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة النفط الحكومية في فنزويلا (بي.دي.في.إس.إيه) هذا الأسبوع بعض الاضطرابات في الإمدادات.

وبدأت مخزونات النفط في الارتفاع بالموانئ والمرافئ الفنزويلية، حيث تجد بي.دي.في.إس.إيه نفسها غير قادرة على تصدير النفط بالمعدلات المعتادة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها هذا الأسبوع.

وتترقب الأسواق العالمية بقلق نتائج محادثات بدأت في واشنطن الأربعاء تهدف إلى تهدئة حرب الرسوم التجارية المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتتجه أسعار النفط إلى تسجيل أقوى ارتفاع شهري، في كانون الثاني/‏‏‏ يناير الجاري، منذ نيسان/‏‏‏ إبريل من عام 2015، وأرجعت وكالة «بلومبيرج» للأنباء الأداء القوي إلى أن تخفيض الإنتاج، من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها، بدأ يؤتي ثماره، فضلاً عن أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحذرة عززت الأسواق وقادت إلى تحسن توقعات النمو.

وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك لليوم الثالث، ما يعني إجمالاً أنها ارتفعت خلال كانون الثاني/‏‏‏ يناير ب20%. وكان المركزي الأمريكي قال إن مستوى الفائدة مناسب للوقت الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار. (وكالات)

لبنان يرغب في استئناف ضخ الغاز المصري

قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس الخميس، إن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أبدى رغبة بلاده في استئناف ضخ الغاز المصري لها وفقا لاتفاقية موقعة عام 2009

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي وبدأت في تصدير الغاز للخارج، وتأمل مصر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز في المنطقة وخارجها. (رويترز)