45.7 مليون تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.14% عند مستوى 2567.59 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والسلع والنقل والخدمات والاتصالات.

شهد السوق تداول 145.97 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 191.5 مليون درهم، نفذت من خلال 3225 صفقة، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 7 شركات.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 45.78 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.17% إلى 4.31 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 33.82 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.39% مغلقاً عند 5.1 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» الذي جذب 26 مليون درهم من السيولة، وارتفع بنسبة 4.26% عند 0.98 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «اكتتاب»، وزاد بنسبة 8.09% إلى 0.254 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» من حيث الارتفاع، ثم سهم «ديار»، وزاد بنسبة 3.27% إلى 0.379 درهم.

في المقابل، سجل سهم «مصرف السلام السودان» التراجع الأكثر بنسبة 2.26% إلى 1.3 درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة»، ونزل بنسبة 2.16% عند 0.815 درهم، ثم سهم «مصرف السلام البحرين»، وتراجع 1.52% ليغلق عند 0.906 درهم.