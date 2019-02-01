تراجع جماعي للمؤشرات الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في تداولات جلسة يوم أمس الخميس، وفي ظل ذلك، تراجع أداء السوق السعودية 0.28% ليغلق مؤشرها العام مستوى 8559.95 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الكويتية 0.15% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5430.10 نقطة، وتراجع أداء السوق البحرينية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1391.42 نقطة بانخفاض 0.07%، وهبط أداء السوق العمانية 1.17% لتقفل عند مستوى 4166.47 نقطة.

وفيما كان تراجع السوق البحرينية خلال تعاملات جلسة يوم أمس هامشيا بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والبنوك التجارية، ليغلق مؤشرها العام على انخفاض قدره 0.07%، كان انخفاض السوق العمانية الأكبر بين الأسواق الخليجية بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها حيث تراجع مؤشر السوق العام 1.17%.