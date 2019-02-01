ختام «دبي للتسوق» ينعش التجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكدت مصادر عاملة في قطاع التجزئة أن ختام مهرجان دبي للتسوق يشهد إقبالاً كبيراً، بعد أن طرحت العديد من المحال التجارية تخفيضات إضافية على مدار 3 أيام بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى يوم غد السبت مستغلة إجازة نهاية الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن التخفيضات الإضافية تشكل فرصة كبيرة لقطاع التجزئة والزوار على حد سواء، الأمر الذي من المتوقع أن يرفع مبيعات القطاع في النسخة 24 من مهرجان دبي للتسوق.

وسجلت ساعات متأخرة من يوم أمس حضوراً لافتاً في مراكز التسوق الكبرى في دبي، يترافق ذلك مع وصول الرواتب إلى الحسابات البنكية. وتصل التخفيضات إلى 90% على العديد من السلع والمنتجات، إلى جانب عروض إضافية أيضاً على الذهب والمجوهرات، وتخدم مختلف فئات المجتمع.