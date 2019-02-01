شكرا لقرائتكم خبر عن ختام إيجابي لشهر يناير يدعم تنامي شهية المستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

نشطت العمليات الشرائية على أسهم البنوك والعقار في آخر جلسات يناير/كانون الثاني، مع سيولة تجاوزت 400 مليون درهم، بفضل عمليات شراء أجنبية ومؤسساتية طالت أيضاً شريحة واسعة من الأسهم الأخرى.

قادت أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع 1.14%، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.8% بفضل «أبوظبي الأول»، و«اتصالات» و«أبوظبي التجاري».

وسجلت السيولة الإجمالية في السوقين 414 مليون درهم، منها 191.5 مليون درهم في دبي، و222.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 187.37 مليون سهم، توزعت بواقع 145.97 مليون سهم في دبي، و41.4 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة، وجاء ذلك من خلال 5178 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2567.59 نقطة، بفعل نشاط المؤشرات القطاعية كافة. وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.37% بعد ارتفاع إعمار العقارية 1.17% وأرابتك 1.89% وداماك 1.55% وديار 3.27% وإعمار للتطوير 3.09% وإعمار مولز 0.64%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.3% نتيجة ارتفاع سهم دبي الإسلامي 1.39% والإمارات دبي الوطني 1.49%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% بعد نمو سهم سوق دبي المالي 2.2% واكتتاب 8.09% في وقت استقرت باقي أسهم شركات القطاع دون تغيير يذكر. وزاد قطاع النقل 0.25% بعد نمو سهم العربية للطيران 0.7% وأرامكس 0.24%.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 5044.85 نقطة، مستفيداً من نمو أسهم شركات البنوك والاتصالات والطاقة. وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.19% معززاً بمكاسب أبوظبي الأول بنسبة 1.1% وأبوظبي التجاري 3.66%. وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35% نتيجة ارتفاع اتصالات بالنسبة ذاتها، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.25% بعد ارتفاع سهم دانة غاز 2.29%، رغم نزول سهم طاقة 5.1% وأدنوك للتوزيع 0.43%. في المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.35% بعد انخفاض سهم الدار العقارية 0.63%، في وقت ارتفع إشراق 1.06%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بقيمة 45.78 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.17% إلى 4.31 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 33.82 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.39% مغلقاً عند 5.1 درهم، ثم سهم جي إف إتش الذي استقطب 26 مليون درهم من السيولة، وارتفع بنسبة 4.26% عند 0.98 درهم.

وفي سوق العاصمة، بلغت التداولات على «أبوظبي الأول» 58.65 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.1% إلى 14.74 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 48.48 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.35% عند 17.02 درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات بقيمة 41.17 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.66% إلى 9.35 درهم.

وكان أكبر الأسهم الرابحة في سوق دبي سهم اكتتاب، وزاد بنسبة 8.09% إلى 0.254 درهم، في المقابل، سجل سهم مصرف السلام السودان التراجع الأكثر بنسبة 2.26% إلى 1.3 درهم.

وسجل سهم القدرة القابضة الارتفاع الأكثر في أبوظبي بنسبة 4.08% مغلقاً عند 0.74 درهم، وفي المقابل، سجل سهم أركان التراجع الأكثر بنسبة 8.16% إلى 0.48 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 69.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 63.5 ملين درهم محصلة شراء الأجانب، و6.15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنين نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 69.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 66.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و2.98 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم اليومية على أسهم شركات دي إكس بي والدار العقارية وبنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دانة غاز، وسلامة للتأمين، ورأس الخيمة العقارية.

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 52.67 مليون درهم محصلة شراء، منها 23.85 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و28.82 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 52.67 مليون درهم محصلة بيع، منها 23.85 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و28.82 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.