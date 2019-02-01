بنك الشارقة يحتفل بمسيرة 45 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفل بنك الشارقة السبت الماضي بمرور 45 عاماً على تأسيسه وبنجاحات تُرجمت في أكثر من إنجاز خلال مسيرة رافعتها الرقي والإخلاص في العمل والتواضع والشفافية والرؤية الثاقبة في إدارة العلاقات الإنسانية، لاسيما مع شركاء البنك من العملاء والمؤسسات التي تربطها به أواصر الصداقة والأخوة.

واستُهِل الحفل بكلمة ألقاها فاروج نركيزيان، المدير العام، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة أحمد عبدالله النومان، أشاد من خلالها برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقيادته الرشيدة، والتي أراد من خلالها إطلاق مؤسسة مصرفية حملت اسم الإمارة، واستطاعت على مرّ أكثر من أربعة عقود أن تغدو علامة مميزة في قطاع المال والأعمال في السوق المحلي كما في الخارج. وشدد على تمسك البنك بالقيم الراسخة التي أرساها سموه والتي تتخذ ركيزة لها الحفاظ على السمعة الطيبة، والعلاقات المستدامة والشفافية ومواكبة التطور.

وشارك في الحفل عدد من المواهب من أبناء مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وقدموا لوحات فنية أبهرت الحضور، عكست القيم الإنسانية والمجتمعية والثقافية لمدينة الشارقة.

كما تمّ تخصيص جانب من الحفل لإقامة معرض للوحات تشكيلية من صنع روّاد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وتمّ بيعها ليعود ريعها للمؤسسة.

حضر الحفل كبار مسؤولي الإمارة وأعضاء مجلس الإدارة يترأسهم أحمد عبدالله النومان، وجمع غفير من كبار المساهمين والعملاء ونخبة من الفعاليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.