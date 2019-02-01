شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في 2018 بنمو 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق مطار الشارقة رقماً جديداً في عدد المسافرين الذي ارتفع خلال العام الماضي 2018 بنسبة 6%، ليصل إلى 12.04 مليون مسافر مقارنة مع 11.36 مليون مسافر في 2017. فيما سجلت حركة الطائرات (المنتظمة وغير المنتظمة) خلال العام 2018 أكثر من 81.26 ألف رحلة بزيادة قدرها 4.68% مقارنة مع 77.62 ألف رحلة تمت خلال العام 2017.

وجاء النجاح الكبير الذي حققه المطار، ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونتيجة تميز الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين وللشركاء والتي حولته إلى محطة للعديد من شركات الطيران الدولية للانطلاق نحو أسواق المنطقة.

ووصلت حركة الشحن الجوي عبر المطار خلال العام الماضي إلى 132.66 ألف طن، بينما ارتفعت حركة مناولة الشحن البحري- الجوي بنسبة 27.23% لتصل إلى 13.64 ألف طن. واستأثر شهر أغسطس بأعلى عدد من المسافرين مقارنة بالأشهر الماضية بواقع 1.211 مليون مسافر، فيما سجل شهر يونيو أفضل نسبة نمو وهي 13.33%. وبالنسبة لحركة الطائرات، فقد سجل شهر أغسطس أفضل نتيجة بواقع 7708 رحلات، فيما سجل شهر يوليو أفضل نسبة نمو وهي 10.39%.

مواكبة النهضة

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: «نحن سعداء بالنتائج التي حققها مطار الشارقة خلال العام الماضي، والتي جاءت نتيجة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لخطط واستراتيجية المطار التي تتماشى مع التطورات الذي يشهدها قطاع الطيران وسوق السفر على الصعيدين المحلي والعالمي».

وأضاف: «عكست النتائج المتميزة التي حققها المطار في 2018 على صعيد النمو في أعداد المسافرين وحركة الطائرات والشحن المكانة المتميزة لمطار الشارقة الذي يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وفق برامج وخطط تواكب النهضة التي تشهدها إمارة الشارقة على كافة المستويات وتنسجم مع تطلّعات القيادة الرشيدة، وتلبّي طموحات المسافرين والمتعاملين على حد سواء». مشيراً إلى حرص المطار بمختلف مستوياته الإدارية على متابعة العمل مع كل الشركاء والبحث المستمر عن مزيد من فرص النمو لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار، ومواكبة عمليات التطوير والتوسعة، وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

مواصلة مسيرة الريادة

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة، أن المكانة المتميزة لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي وثقافي شكّلت أساس النجاحات التي حققها المطار خلال العام الماضي. وأشار إلى أنه سيتم مواصلة مسيرة الريادة التي دشّنها المطار من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ العمليات التطويرية بشكل مستمر.

وأعرب عن شكره لمستخدمي المطار من المسافرين، والمتعاملين، وشركات الطيران، والشركاء الاستراتيجيين ووكلاء السفر والسياحة، ومشغّلي الرحلات الخاصة والشركات الخاصة الداعمة لعمليات المطار على ثقتهم بمطار الشارقة واستخدامهم لخدماته وتسهيلاته.

وشهدت بداية العام 2019، صدور مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رقم /2/ لسنة 2019م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة. ونص المرسوم الأميري على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة.

وشهد مطار الشارقة خلال العام 2018، تنفيذ الكثير من المبادرات والمشاريع المجتمعية إلى جانب استقبال شركات طيران جديدة، والفوز بعدة جوائز أسهمت في ترسيخ مكانته محلياً وإقليمياً ودولياً، كما شهد العام الماضي توظيف العديد من الكوادر البشرية المواطنة. ومن أبرز هذه الإنجازات:

توسعة مبنى المسافرين

اطّلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على مشروع توسعة مطار الشارقة واعتماد التصميمات الخاصة بالتوسعة؛ حيث يوحي التصميم الخارجي على شكل جناح طائرة وينتهي على شكل كتاب مفتوح مستوحى من اهتمام إمارة الشارقة بالثقافة؛ حيث سيتضمن مشروع التوسعة إنشاء قاعتين للمغادرين ومنطقتين للجوازات بهدف المحافظة على الانسيابية المعهودة في حركة المسافرين عبر المطار، بالإضافة إلى إنشاء صالة جديدة لكبار الشخصيات لها مدخل ومخرج منفصل، تخدم قطاع رجال الأعمال في الدولة، ومن المتوقع الانتهاء من مباني الخدمات المساندة في الربع الأول من العام 2020، بينما سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل في الربع الثالث من العام 2022.

بدأت هيئة مطار الشارقة بتنفيذ خطة التوسعة الشاملة للمطار بتكلفة 1.5 مليار درهم، والتي تتضمن مشروع توسعة مبنى المسافرين، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول عام 2025، حيث تم تعيين «شركة بارسونز العالمية» لإدارة مشروع التطوير، بعقد قيمته 51.5 مليون درهم.

وضمن المشروع الكلي للتطوير قامت الهيئة بتوقيع ثلاث اتفاقيات بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 100 مليون درهم، تتضمن إسناد الخدمات الاستشارية لشركة مطارات باريس للاستشارات الهندسية، لتصميم مشروع توسعة المطار، والإشراف على أعمال الإنشاء بعقد قيمته 67 مليون درهم.، كما تم اختيار شركة «كور للاستشارات الهندسية» استشارياً لمشروع إزالة المباني المتأثرة، وتم إرساء عقد مشروع تصميم وبناء محطة الصرف الصحي على شركة «ماتيتو أوفرسيز» بقيمة 26 مليون درهم.

المشاريع المساندة

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة شبكة طرق جديدة خاصة بمطار الشارقة بطول 1200 متر ومنها الجسر المعلّق الذي يمتد على طول 330 متراً بتكلفة وصلت إلى نحو 85 مليون درهم، ويعتبر الجسر مدخلاً مباشراً إلى مطار الشارقة لجهة القادمين من مدينة الشارقة والإمارات الأخرى.

تم إنشاء 1120 موقفاً للموظفين والزوار والمراجعين موزعة على النحو التالي: 192 موقفاً للموظفين (A) و845 موقفاًً للموظفين (B) و83 موقفاً للزوار.

وتم التعاقد مع شركة «كور للاستشارات الهندسية» للتصميم والإشراف على توسعة المنطقة الشرقية لمبنى المطار الحالي وإضافة صالات جديدة تزيد من الطاقة الاستيعابية للمبنى بنحو 1000 مسافر في الساعة الواحدة. كما تم طرح مناقصة مشروع التوسعة ورست المناقصة على مجموعة «بن لادن للمقاولات» بتكلفة قدرها 29.6 مليون درهم وتم البدء بتاريخ 1 سبتمبر 2018 على أن ينتهي المشروع بتاريخ 15 إبريل 2019.

بينما تعمل شركة «كور» حالياً على إعداد المناقصات اللازمة لبدء العمل في نقل المباني المتضررة والتي تتمثل في مبنى إدارة الهندسة والتطوير. وقسم المشتريات والمستودعات وصيانة معدات الخدمات الأرضية.

وتم ترسية مشروع العمل في توسعة محطة الصرف الصحي على شركة «Metito » بتكلفة قدرها 26 مليون درهم وبطاقة استيعابية جديدة تصل إلى 3000م3 في اليوم قابلة للزيادة إلى 4500م3، وسينتهي المشروع في 18 مارس 2019.

مشاريع أخرى

افتتاح السوق الحرة بمطار الشارقة، بعد الانتهاء من عمليات تحديثه، حيث أصبح يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع، وتمكن من استقطاب مجموعة من العلامات التجارية العالمية الجديدة للمتاجر الموجودة في السوق، وجاء تحديث السوق الحرة، في إطار سعي هيئة مطار الشارقة إلى تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة في المطار.

وجهات جديدة

عززت شركة العربية للطيران التي تتخذ من مطار الشارقة مقراً لانطلاق رحلاتها، وجهاتها في عام 2018 بإضافة سبع وجهات جديدة هي بودروم وأزمير في تركيا وغروزني في روسيا وقابالا في أذربيجان والسليمانية في العراق والعاصمة التشيكية براغ.

رحلات جديدة

* الرحلة الأولى لشركة طيران «بيجاسوس» التركية، القادمة من مطار صبيحة الدولي في مدينة إسطنبول لتدشين خط يومي.

* الرحلة الأولى من سيالكوت الباكستانية التابعة للخطوط الجوية الباكستانية، بمعدل رحلتين أسبوعياً.

* الرحلة الأولى القادمة من مدينة دمشق والتابعة لشركة أجنحة الشام، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.

* الرحلة الأولى القادمة من عمان والتابعة للأردنية للطيران، بمعدل رحلتين أسبوعياً.

* رحلات إضافية للعربية للطيران خلال موسم الحج بواقع 23 رحلة إضافية.

* أكثر من 200 رحلة إضافية لشركة الطيران الهندية خلال موسم الحج.