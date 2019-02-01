الإمارات العالمية للألمنيوم تنجز صفقة تمويل ب 23.8 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس عن إتمام اتفاق تمويل قرض بقيمة 6.5 مليار دولار (23.8 مليار درهم) مع مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية الرائدة.

يشكل إعادة تمويل ديون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طريقة مثالية لتحسين هيكل رأس مال الشركة من خلال تخفيض تكلفة الدين، مما يخلق مرونة أكبر في السداد، وتجميع الديون على مستوى الشركة.

ويسهم قرض التمويل الآجل في تعديل وتعزيز وتمديد التسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 4.9 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2015. كما استخدمت العائدات من الزيادة في حجم التسهيلات لسداد قرض بقيمة 1.8 مليار دولار تم تمديده ليشمل شركة دبي للألمنيوم (دوبال) التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال داني دويك المدير المالي للشركة: يشكل إعادة التمويل خطوة رئيسية أخرى في تطبيق استراتيجية هيكل رأس المال للشركة. وانطلاقاً من الصفقة السابقة في 2015، فإن هذه الصفقة تعزز ديوننا على مستوى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتعزز ملفنا الائتماني.

ويعتبر القرض البالغ قيمته 6.5 مليار دولار (23.8 مليار درهم) عبارة عن تسهيلات غير مؤمنة مع ضمان لمدة سبع سنوات يتمتع بالسداد المرن، بما يسمح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإدارة الرافعة المالية والوضع النقدي بشكل استباقي، واستقطب القرض التزامات من 25 بنكًا عالميًا وإقليميًا في هذه الصفقة.

وقال زهير الرجراجي نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي وأسواق رأس المال في الشركة: على الرغم من عدم استحقاق قروضنا الحالية للدفع حتى عام 21-2022، إلا أننا شعرنا أن ظروف السوق الحالية توفر فرصة متميزة لتحسين أجل استحقاقاتنا بشكل استباقي.. تمكننا من الحصول على شروط تمويل جذابة للغاية، وخفض تكلفة رأس المال، خاصة ونحن على أعتاب عام تحولي نتوقع أن تبدأ فيه مشاريعنا التنموية الاستراتيجية في أبوظبي وغينيا في الإنتاج.

قائمة البنوك

تشمل قائمة البنوك التي تولت دور المنسق، ومدير الاكتتاب والمدير المفوض المنظم: «سيتي»، وبنك أبوظبي الأول، بي إن بي باريبا، بنك الإمارات دبي الوطني، آي إن جي وناتيكسيس.

أما مديرو الاكتتاب والمدير المفوض المنظم هم: بنك أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بنك دبي الإسلامي، تنمية الصادرات الكندي، إنتيسا سان باولو، بنك المشرق، إم يو إف جي، سامبا، سوسيته جنرال، ستاندرد تشارترد.

وتتضمن قائمة البنوك الأخرى التي شاركت في التمويل: البنك الأهلي الكويتي، أبيكورب، بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الدولي، ميجا إنترناشيونال، بنك الكويت الوطني، بنك رأس الخيمة، مصرف الشارقة الإسلامي، ستات بنك أوف إنديا.