ترامب يشترط فتح الصين لأسواقها قبل الاتفاق التجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري بشكل جيد في روح تصالحية، وتحدث عن لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لتبديد نقاط الخلاف، غير أنه اشترط فتح الصين لأسواقها أمام الخدمات المالية والتصنيع والزراعة والقطاعات الأخرى، حتى يمكن التوصل لاتفاق تجاري.

وقال ترامب على تويتر، قبل اجتماع مع وفد صيني رفيع المستوى:» نتطلع لأن تفتح الصين أسواقها ليس فقط أمام الخدمات المالية، وهو ما يحدث حاليا، ولكن أيضا أمام شركات التصنيع والزراعة وغير ذلك من الشركات والصناعات في الولايات المتحدة»، وأضاف « بدون هذا( فتح الصين أسواقها)، لن يتم التوصل لاتفاق».

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات أن «اللقاءات تجري بشكل جيد وبإرادة طيبة من الجانبين»، وأضاف أنه «لن يبرم أي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جينبينغ) في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة»، وبعدما ذكر بأن الرسوم الجمركية على مئتي مليار دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد بنسبة 25% في الأول من آذار/‏مارس، قال إن «الجميع يعملون بجد» لإنجاز الاتفاق «بحلول هذا الموعد».

من جهة أخرى، كشفت وزارة التجارة الصينية في تقرير لها، أن الصين استثمرت 20.17 مليار دولار في 57 دولة واقعة على طول «الحزام والطريق» في عام 2017، بزيادة قدرها 31.5%، على أساس سنوي، وهو ما شكل 12.7% من إجمالي الاستثمار الصيني في الخارج. وتهدف مبادرة «الحزام والطريق» إلى بناء شبكة من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، على طول مسارات طريق الحرير التجاري القديم.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الخميس، بأن التقرير الصادر تحت عنوان «تنمية الاستثمار الصيني في الخارج لعام 2018» ذكر أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت إحدى أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الصيني بين الدول الواقعة على طول «الحزام والطريق»، إذ بلغ حجم الاستثمار الصيني القائم في دولة الإمارات 5.37 مليار دولار بنهاية عام 2017.