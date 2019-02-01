هيلغه بويتان يرأس «فينترسهال» الشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «فينترسهال»، أمس عن تغيير في المناصب القيادية لمنطقة الشرق الأوسط؛ إذ سيتولى هيلغه بويتان الذي يعمل حالياً بصفة نائب رئيس تقييم المكامن البترولية العالمية، منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في أبو ظبي اعتباراً من أول فبراير، بدلاً من الدكتور أوفِه زالغه الذي سيعود بدوره إلى «فينترسهال» في كاسل، حيث سيتولى مهام بويتان هناك. وقد بدأ هيلغه بويتان عمله مع «فينترسهال» منذ عام 1995، واكتسب خبرة واسعة في مجال التنقيب والإنتاج من خلال إشرافه على المهام المتعلقة بأنشطة النفط والغاز الألمانية في بارنستورف، وليبيا، وكذلك في المقر الرئيسي.