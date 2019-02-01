2.21 % نمو الاقتصاد السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس نمو الاقتصاد السعودي 2.21% في 2018، مدعوماً بنمو قوي لقطاع النفط، ليتعافى من انكماش 2017 حين تضرر الاقتصاد جراء ضعف أسعار الخام وإجراءات التقشف.

وفي 2018، انكمش الاقتصاد 0.74% وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، ونما قطاع النفط 2.85% بعد انكماش في 2017، في حين نما القطاع غير النفطي 2.05%، وفقاً لما أظهرته البيانات.

وتوقع المسؤولون السعوديون تسارعاً تدريجياً في الاقتصاد غير النفطي في 2019، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة الإنفاق.(رويترز)