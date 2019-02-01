«سي إن إن»: برج العرب أيقونة إبداعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل معالم مدينة دبي إبهار العالم وتحقيق إنجازات على كافة الصعد، وهذه المرة الدور على فندق برج العرب، الذي صنفه موقع «سي إن إن ترافل» في المرتبة الأولى بين أفضل فنادق العالم فخامةً.

التصنيف وضع «برج العرب» في صدارة الفنادق متقدماً على 7 فنادق مثل «فور سيزون تراينجل» في تايلاند، و«فور سيزون أوتيل جورج» فرنسا، وفندق «جوانا آيلاند» جزر فيرجن البريطانية. ووصف الموقع برج العرب بالأيقونة المعمارية الإبداعية، مبيناً أنه يأتي مرادفاً لسمعة دبي الفاخرة.