شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2018 إلى 1.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة ثابتة تتوافق مع التوقعات بالقراءة الأولية خلال الربع الرابع من العام الماضي؛ ليشهد تباطؤاً في إجمالي عام 2018.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات «يوروستيت»، أمس الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي في منقطة اليورو ارتفع بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له.
وتشير التقديرات الأولية لاقتصاد منطقة اليورو إلى أنه نما 1.8% في عام 2018، مقابل نمو 2.3% في 2017، وفي بيانات منفصلة، استقر معدل البطالة في المنطقة بنهاية ديسمبر عند مستوى 7.9% وفقاً للتوقعات، ليظل عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2008.
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