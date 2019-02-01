كل ما يجب معرفته حول الأيقونة العقارية الجديدة في دبي .. "برج جميرا"

دبي - الخليج 365 :

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع "برج جميرا" في قلب منطقة جميرا، ونقدم لكم في هذا التقرير أهم المعلومات حول هذه الأيقونة العقارية الجديدة في دبي.

يصل ارتفاع برج جميرا الذي تطوره مجموعة دبي القابضة إلى 550 مترا ويتكون من جزءين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتتضمن منطقة البرج مساحات واسعة مخصصة لإقامة احتفاليات وفعاليات ومناسبات اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية متعددة مع مراعاة أن توفر تلك المنطقة خيارات ترفيهية عائلية عديدة.

وستوفر منصة المشاهدة الزجاجية التي تربط جزئي البرج إطلالة بانورامية فريدة لكلٍ من مدينة دبي ومياه الخليج العربي وستكون مزودة بأحدث التقنيات لتعزّز تجربة الزائر.

ومن المتوقع أن تصبح المنصة وجهة رئيسية لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات المختلفة التي تزين سماء الإمارة خلال المناسبات المختلفة التي تستضيفها دبي على مدار العام .. بينما ستتيح شاشات العرض الرقمية التي تمتد على طول البرج من الخارج تقديم محتوى ترفيهي للاحتفال بمناسبات محلية وإقليمية وعالمية يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.

أما في قاعدة البرج والمنطقة المحيطة بها .. فستتوفر مساحات واسعة تستوعب أعدادا كبيرة من الجمهور وتضمن أجواء تفاعلية مميزة للزوار.. وستوفر المنطقة أيضاً خيارات عديدة لمنافذ البيع بالتجزئة من ضمنها المحلات التجارية والمطاعم ودور السينما على امتداد محيط البرج.

ويقع البرج في منطقة حيوية جديدة هي "داون تاون جميرا" التي تتمتع بموقع مهم في قلب ما سيعرف بمدينة دبي الجديدة وتطمح دبي القابضة من خلال خطتها التطويرية إلى تحويلها إلى منطقة نشطة ترتكز على بنية تحتية تعتمد أحدث حلول الاستدامة والتقنيات الذكية لتصبح مركز المدينة الجديد بفضل مفهومها الفريد ومرافقها الجذابة ومقوماتها الثرية لجذب السياح والمقيمين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بما تتميز به منطقة "داون تاون جميرا" بسهولة التنقل وخيارات مواصلات متعددة وحديثة تربط معالم منطقة جميرا.