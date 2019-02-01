شنايدر إلكتريك تدخل في شراكة مع نوزومي نتوركس لتأمين وحماية البنية التحتية الحيوية

دبي - الخليج 365 :

وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي في إدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية شراكة عالمية مع شركة نوزومي نتوركس (Nozomi Networks)، الرائدة في مجال الأمن السيبراني الصناعي والرؤية التشغيلية.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستتعاون شنايدر إلكتريك مع نوزومي لتزويد العملاء في قطاعات التصنيع الصناعي والبنية التحتية الحيوية بالكشف المتقدّم عن الأنشطة الشاذة المشبوهة وتقييم مدى التأثر بها وغير ذلك من حلول وخدمات الأمن السيبراني، ومساعدتهم على التحكم في المخاطر والوقاية منها وتخفيفها على عملياتهم وعلى أداء الأعمال.

وبهذه المناسبة، قالت ناتالي ماركوت، نائب الرئيس الأول لخدمات الصناعة والأمن السيبراني لدى شنايدر إلكتريك: ""إن التحول على مستوى الصناعة الذي يحدث اليوم يمكّن عملاءنا من تحسين أداء أعمالهم بطرق لم يتخيلوها أبدًا ، ولكنه يتطلب منهم توسيع نطاق الاتصال عبر عملياتهم، حتى يتمكنوا من استخلاص مستويات جديدة من البيانات الغنية ووضعها في إطارها الصحيح والاستفادة منها".

وأضافت ناتالي: "ومع ذلك ، فإن توسيع الاتصال يوسع أيضًا سطح الهجوم أمام لمجرمين الإلكترونيين المحتملين. لذلك لم يعد من الممكن تجاهل مسألة الأمن السيبراني أو تأجيلها. وعن طريق إضافة نوزومي نتوركس إلى مجموعة شركائنا، فإننا نعزز قدرتنا على مساعدة العملاء على فهم المخاطر والتهديدات التي تواجه عملياتهم وأصولهم والتصدّي لها، مع الحد من التأثير المحتمل للمخاطر والتهديدات على نجاح أعمالهم".

الجمع بين خدمات وحلول الأمن السيبراني الرائدة في الصناعة

وتمكّن الشراكة شركة شنايدر إلكتريك من الاستجابة بشكل أكثر جدوى للطلب الفوري على خدمات الأمن السيبراني الفعّالة في مجال تكنولوجيا التشغيل والحلول والخبرة في مجال النفط والغاز والطاقة والتشغيل الآلي للإنشاءات والقطاعات الصناعية الأخرى. ستقدم شركة شنايدر إلكتريك حلول نوزومي نتوركس المتطورة من أجل المرونة السيبرانية للنظم الصناعية والرؤية التشغيلية الفورية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وستجمع شركة شنايدر إلكتريك حلول التشغيل الأوتوماتيكي وعملية التحكم الصناعي من هيكلية EcoStruxure لتقنية انترنت الأشياء الصناعية مع منصة SCADAguardian من نوزومي من أجل رؤية العمليات في الزمن الحقيقي.

وقال إدجار كابديفيلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة نوزومي نتوركس: "إن سنوات الخبرة في الصناعة المتعددة التي تميز تعقيدات شبكات أنظمة التحكم الصناعية ، والابتكار المستمر والخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، جعلت من منصة SCADAguardian التي توفرها شركة نوزومي نتووركس أكثر المنتجات شمولاً وقابلية للتطوير والنضج في فئتها، وتساهم شراكتنا مع شنايدر إلكتريك في تسريع جهودنا المشتركة لتعزيز البنية التحتية العالمية مع المساعدة في الوقت نفسه على تحسين سلامة وكفاءة وموثوقية وربحية أهم العمليات في العالم".

تعزز الشراكة التزام شنايدر إلكتريك بنهج دفاعي معمق يمنع ويقلل من الهجمات الإلكترونية ويخلق إستراتيجية متعددة الطبقات ومتعددة التقنيات لحماية الأنظمة الحيوية.