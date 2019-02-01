شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع..ومحلل يتوقع المزيد من الخسائر للعملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات الخميس وسط تشاؤم حيال مستقبل هذا النوع من الأصول بناء على تكهنات عدد من المحللين.



وأفاد محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" أن "بتكوين" وأخواتها ستفقد الاهتمام شيئاً فشيئاً لتتحول الأنظار نحو تكنولوجيا "بلوك شين".



وكان المدير التنفيذي لهذا البنك الأمريكي "جيمي ديمون" قد وصف العملات الرقمية لاسيما "بتكوين" بـ"الاحتيال"، في حين وصفها مواطنه "وارن بافيت" بالفقاعة.



وصرح المحلل الاستراتيجي لدى شركة "Oanda" "كريج إرلام" بأن "بتكوين" تظهر استقراراً طفيفاً بعد تذبذبات حادة على مدار الشهرين الماضيين، ولكنه يتوقع أن تشهد المزيد من الخسائر مضيفاً: "أيام حالكة في انتظار بتكوين".



وتراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة إلى 113.3 مليار دولار، بناء على حسابات منصة "كوين ماركت كاب".



هذا، وانخفضت الريبل بحلول الساعة 21.55 جرينتش بنسبة 2.6% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.34 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وتراجعت بتكوين بنسبة 0.5% إلى 3440 دولار وحققت أعلى سعر عند 3500.5 دولار وأقل سعر عند 3419 دولار.