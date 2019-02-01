مركز تحكيم هندسي لفض المنازعات وتأهيل الكفاءات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين مركزا للتحكيم الهندسي بهدف تأهيل كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة سعد الشهراني إن المركز يعد إضافة بارزة للمنجزات التي حققتها الهيئة السعودية للمهندسين منذ نشأتها إلى اليوم، وسيتمتع بصفة كيان مستقل تحت مظلة الهيئة، حيث دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية المركز، كأول رخصة تصدرها لتحقيق العدالة في فض المنازعات الهندسية والفصل فيها، بالإضافة إلى نشر ثقافة التحكيم الهندسي.

وأضاف أن المركز يستهدف تأهيل كوادر هندسية مميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، وتنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى، فضلا عن وضع السياسات كاعتماد أي تعديل أو إجراءات التحكيم، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم أعماله، ومراجعة موازنته السنوية، والتقارير المقدمة لأهم ما تم إنجازه.

وأفاد بأن الدوائر القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركات العامة والخاصة، والأفراد بالإضافة إلى المهندسين والعاملين في المجال الهندسي بإمكانهم الاستفادة من المركز، إذ يكون الحكم الصادر وفقا للإجراءات المعتمدة ملزما للأطراف ونهائيا، والأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.

تحكيم هندسي

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة فرحان الشمري إن المركز أصبح متكاملا ولديه مسؤوليات وصلاحيات في «التحكيم الهندسي» ونأمل أن يسهم في نشر ثقافة التحكيم الهندسي، وتأهيل كفاءات متميزة في هذا المجال.