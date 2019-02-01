تقليص فسح الشاحنات بالموانئ إلى 17 دقيقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

دشن وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أمس، خدمة النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة شركة (تبادل) أحمد الحقباني، وذلك في مقر الميناء بالدمام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل) عبدالعزيز الشامسي، أن هذه الخدمة ستسهم في تقليص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة للميناء، وحتى خروجها وهي محملة بالحاوية إلى 17 دقيقة، بعد أن كانت الفترة الزمنية قبل تطبيق النظام الموحد لإدارة الشاحنات في الميناء تستغرق نحو ثلاث ساعات (180 دقيقة).

وأفاد بأن الخدمة تأتي ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة (فسح) الالكترونية التي تأتي في إطار برنامج التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، ورؤية المملكة الطموحة 2030.

انسيابية أكبر

وقال الشامسي «إن تطبيق النظام المربوط مع الموانئ سيعظم من فائدة العمل على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع لدخول وخروج الشاحنات، ويقلل وقت انتظارها عند مداخل الموانئ؛ من أجل انسيابية أكبر في قطاع الاستيراد والتصدير».

ولفت إلى أن النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيسهم في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد على مستوى المملكة، وتنمية التجارة السعودية، ونمو الاستيراد والتصدير على نطاق أوسع.

إتاحة اختيار الناقل

وأشار الشامسي خلال حديثه عن طريقة عمل النظام الموحد- إلى أن منصة (فسح) ستوفر خدمة الحصول على موعد الكتروني لدخول الميناء للعملاء عن طريق النظام الموحد المرتبط بوزارة النقل وهيئة النقل العام وحرس الحدود ومشغلي الموانئ، وستكون جميعها مسجلة في النظام؛ ليحجزوا من خلاله مواعيدهم، وهو يتيح اختيار الناقل المسجل مسبقا لدى الشركة سواء كان إحدى شركات النقل أو من الأفراد، وذلك بعد تنسيق الموعد مع المشغلين في الميناء.

تحقق حرس الحدود

وأوضح أن العملاء من المخلصين الجمركين، والمصدرين والمستوردين، وشركات النقل باستطاعتهم تقديم تفاصيل موعدهم لقائد الشاحنة؛ للتوجه لبوابة دخول الميناء، ولن يسمح له بالدخول إلا بعد تحقق حرس الحدود من معلومات الموعد، ويتوجه بعد ذلك إلى بوابة المشغل في الميناء؛ لتحميل حاويته، ومن ثم الخروج من الميناء.

8 أهداف للنظام الموحد لحجز الشاحنات:

1 رفع مستوى الكفاءة في الموانئ السعودية

2 تسهيل حركة تدفق البضائع من وإلى الميناء

3 زيادة انسيابية حركة الشاحنات بتسهيل دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن

4 زيادة إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الميناء

5 مواكبة الزيادة المطردة في مناولة البضائع

6 تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية

7 القضاء على فوضى الشاحنات المرورية عند مداخل المدن

8 تحويل تعاملات دخول وخروج الميناء إلى الكترونية بدلا من الورقية