4 مليارات عملية للتأكد من استحقاق حساب المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد العمليات التبادلية للمعلومات بين برنامج حساب المواطن وأكثر من 18 جهة حكومية نحو 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية يناير 2019. ووفق بيان للبرنامج أمس، أسهمت العمليات التبادلية للمعلومات مع الجهات الحكومية في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي، من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقا، والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها. وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن تلك المعلومات ساعدت على التحقق من بيانات المتقدمين، والتأكد من معايير استحقاقهم ومراجعة إفصاحهم لبياناتهم بشكل محدد ودقيق مع الجهات المعنية، حيث أثرت بشكل مباشر على عملية احتساب قيمة الاستحقاق بعد التأكد من استيفاء المستفيد لجميع شروط الأهلية، لافتا إلى أن إفصاح المستفيدين عن بياناتهم أسهم بشكل فعال على رفع جودة البيانات لدى الجهات المرتبطة مع برنامج حساب المواطن. وقدم القحطاني شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودهم وتعاونهم المثمر في كل ما يخدم المجتمع ويعزز من رفعة المواطن وبناء الوطن، لإسهامهم بشكل أساسي في رفع جودة الخدمة من خلال تقديمهم المعلومات للبرنامج عبر التبادل المعلوماتي، وذلك سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الدعم وتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن تصحيح الأسعار. الهدف:

ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا

المساعدة على التحقق من بيانات المتقدمين

التأكد من معايير استحقاق المسجلين

مراجعة إفصاح البيانات بشكل محدد ودقيق

رفع جودة البيانات لدى الجهات المرتبطة بالبرنامج

تبادل معلومات برنامج حساب المواطن

4 ملياراتأكثر من 18جهة