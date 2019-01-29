شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الايتكوين من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مع التوقعات المخيبة للآمال حيال أنشطة التعدين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الاثنين بالمائة أو بواقع 0.55$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 10 من كانون الثاني/يناير الجاري وسط التوقعات بتراجع أنشطة التعدين للعملات الرقمية المشفرة عالمياً وبالأخص عقب خفض شركة نفيديا للبرمجيات توقعاتها حيال إيراداتها للربع الرابع من العام الماضي مرجيه ذلك لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وانخفاض عمليات التعدين على العملات الرقمية.

وفي تمام الساعة 05:17 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.75% إلى مستويات 30.959$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 31.514$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 30.903$، بينما حققت الأعلى لها عند 31.840$.

هذا قد أنهت اللايتكوين في نهاية الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ أيلول/سبتمبر من عام 2017 وذلك ضمن عمليات تصحيحية محدودة بعد أن اختبرت يوم السبت الماضي الأعلى لها في ثلاثة أسابيع وتراجعها يوم الأحد لأول مرة في سبعة جلسات، ويأتي ذلك وسط استمرار التداولات في نطاق عرضي ضيق لا يتخطي حاجز الخمسة دولارات منذ 11 من هذا الشهر عقب خسائرها في مطلعه وبالأخص الإيثريوم التي تم اختراق شبكتها الايثريوم كلاسك بهجوم مؤخراً.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين اعتمدت في وقت سابق من الأسبوع الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسيتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

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ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين عشرة أشهر خلال العام الماضي 2018 وذلك مع انخفاضها في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثامن على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، وجاء ذلك مع توالي نزيف العملات الرقمية المشفرة والذي دعم أعرب بعض المحللين لكون الأصول الرقمية فقاعة.

ويذكر أنه تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر.