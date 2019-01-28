جونسون آند جونسون يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 28-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.94% بما يعادل 1.20 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 124.85 ، طيلة ثبات المقاومة 130.50 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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