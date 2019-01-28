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نايك يرتفع على استحياء – تحليل – 28-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة المهم 81.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.21% بما يعادل 0.17 نقطة ، وقد جاء هذا الارتفاع بشكل ضعيف نظراً لمحاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 81.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 85.87 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد 

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