الريال السعودى ينتعش أمام الدولار الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 08:37 صباحاً - انتعش الريال السعودى فى أسواق الصرف الأجنبى الفورية والآجلة خلال المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء أمام الدولار الأمريكى.

وتعافى الريال بالسوق الفورية، بعد أن هوى إلى أدنى مستوياته فى عامين عند 3.7526 مقابل الدولار الأمريكى أمس الاثنين، ليصل إلى 3.7514. وسعر الريال مربوط عند 3.75 للدولار وتكون أى تحركات خارج نطاق 3.7498 إلى 3.7503 نادرة.

وفى سوق المعاملات الآجلة لعام واحد، نزل الدولار إلى 50 نقطة مقابل الريال - ليعود إلى نطاق الأشهر القليلة الماضية - من ذروة 100 نقطة المسجلة يوم الاثنين.