شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحتفل باليوم الوطني في جميع مجمعات العثيم مول بالمملكة

الرياض - عبدالله السعيد - تحتفل شركة عبدالله العثيم للاستثمار باليوم الوطني 88 وذلك في جميع مجمعاتها التجارية بالمملكة وذلك بتنظيم ثلاثة عروض جماهيرية شعبية تشمل العرضة النجدية، العرضة السامرية، العرضة الدوسرية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار محمد بن عبدالله العثيم، أن تنظيم هذه العروض الشعبية الجماهيرية يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني وذكرى توحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وقال العثيم: إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد المحبة الصادقة والوفاء الواجب للوطن العزيز، ويعزز فضيلة الانتماء الصادق لأرض الحرمين الشريفين، وشكراً وتقديراً لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة -يرحمهم الله-، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعد من أبرز الشركات السعودية التي تعمل في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة تشمل العثيم مول (الربوة - خريص) بالرياض، والعثيم مول (الدمام - الأحساء - بريدة - عنيزة)، وجراند مول بحائل، إضافة إلى عرعر مول، وتعمل الآن على إضافة عدد من المجمعات الجديدة.

