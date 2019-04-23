الاقتصاد

الاقتصاد

أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران

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أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:04 بتوقيت جرينتش، بارتفاع […]...

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الاقتصاد

خبراء: قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران سيحرك أسعار النفط لحيز الـ77 دولارا

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خبراء: قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران سيحرك أسعار النفط لحيز الـ77 دولارا

شهدت أسعار النفط، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعا، وذلك بعد تلميحات لمسئولين بالخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشترى النفط الإيرانى

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الاقتصاد

الذهب ينتعش بدعما إضافيا من ارتفاع النفط

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الذهب ينتعش بدعما إضافيا من ارتفاع النفط

انتعشت أسعار الذهب اليوم بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة، ولقي المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1278.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل […]...

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الاقتصاد

غرفة الشركات تجتمع مع "السياحة" لمناقشة تطبيق النظام الإلكترونى لتأشيرة العمرة

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غرفة الشركات تجتمع مع "السياحة" لمناقشة تطبيق النظام الإلكترونى لتأشيرة العمرة

عقدت غرفة شركات السياحة اليوم، اجتماع مع وزارة السياحة لمناقشة المستجدات التى طرأت على النظام الإلكترونى السعودى لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً..

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اخبار العملات الرقمية

رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة

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رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة

رئيس الوزراء الهندي ، الذي يجري حاليا حملة على إعادة انتخابه ، يتحدث عن الحرب النووية مع باكستان. The post رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة appeared first on عرب فوليو - اخبار البتكوين....

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الاقتصاد

21 جلسة و6 محاور.. مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل

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21 جلسة و6 محاور.. مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي سيُعقد يوميّ 19و20 شعبان 1440هـ الموافقين 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق […]...

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اخبار العملات الرقمية

JP Morgan يستعين بمدفوعات البلوكتشين للتصدي لتهديد الريبل و Transferwise

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JP Morgan يستعين بمدفوعات البلوكتشين للتصدي لتهديد الريبل و Transferwise

لدى بنك JP Morgan خطة لإنقاذ أعمال “المدفوعات عبر الحدود” المربحة في القطاع المصرفي من بدائل مثل الـ Bitcoin و التقنيات المالية ( fintechs ) مثل الـ Ripple و TransferWise – وذلك من خلال توسيع حالات الإستخدام لشبكة الـ blockchain المصرح بها و الخاصة ببنك JP Morgan ، و هي شبكة ( Interbank Information Network […] The post JP Morgan...

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