جمعت شركة التكنولوجيا الناشئة "يونيتوبيا" ٥ ملايين دولار لتمويل تطوير نسخة بلوكتشين من منصة ألعاب الفيديو "ستيم"...
أول موثّق قائم على بلوكتشين في الصين يفتتح مكتبًا في بكين
يُقال إن أول مكتب توثيق في الصين يستخدم تكنولوجيا بلوكتشين قد فتح مكاتب له في بكين...
أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:04 بتوقيت جرينتش، بارتفاع […]...
خبراء: قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران سيحرك أسعار النفط لحيز الـ77 دولارا
شهدت أسعار النفط، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعا، وذلك بعد تلميحات لمسئولين بالخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشترى النفط الإيرانى
مستشارٌ للرئيس الروسي يقترح عملةً رقمية في شبه جزيرة القرم
اقترح مستشار لرئيس روسيا اعتماد عملة رقمية في شبه جزيرة القرم لجذب المستثمرين وتجنب العقوبات...
الذهب ينتعش بدعما إضافيا من ارتفاع النفط
انتعشت أسعار الذهب اليوم بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة، ولقي المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1278.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل […]...
نائب وزيرة التخطيط: مرحلة جديدة لبرنامج وطنى 2030 لتدريب 3300 موظف بالدولة
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن المرحلة الثانية من برنامج وطنى 2030 الذى اطلقته
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 22 - 4 -2019
ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام
غرفة الشركات تجتمع مع "السياحة" لمناقشة تطبيق النظام الإلكترونى لتأشيرة العمرة
عقدت غرفة شركات السياحة اليوم، اجتماع مع وزارة السياحة لمناقشة المستجدات التى طرأت على النظام الإلكترونى السعودى لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً..
رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة
رئيس الوزراء الهندي ، الذي يجري حاليا حملة على إعادة انتخابه ، يتحدث عن الحرب النووية مع باكستان. The post رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة appeared first on عرب فوليو - اخبار البتكوين....
بورصة العملات المشفرة اليابانية "زايف" تُعلن استئناف النشاط بعد سبعة أشهر من تعرضها للاختراق
يوم ٢٢ أبريل، سيتم استئناف النشاط العادي في بورصة العملات المشفرة الياباني "زايف" التي تعرضت للاختراق في السابق...
اللاعبة الفائزة بأربع ميداليات أوليمبية ذهبية للتنس "سيرينا ويليامز" تستثمر في كوين بيز
كشف منشور على إنستغرام من قبل لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز أن شركتها الاستثمارية الجديدة قد استثمرت في كوين بيز...
الحكومة التشيلية تقدم مشروع قانون جديد للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية إلى الكونغرس
أعلن وزير المالية التشيلي فيليبي لارين عن تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس ينظم العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية...
توم لي من فندسترات: مؤشر بؤس بيتكوين الحالي لم يتم الإبلاغ عنه أبدًا في السوق الهبوطي
ادعى توم لي أن القيمة الحالية التي أبلغ عنها مؤشر اتجاهات بيتكوين لمؤسسة فوندسترات لم تشهدها السوق الهابطة أبدًا...
الدمام.. التشهر بمركز تجاري لعرضه مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز تجاري يختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام وذلك...
21 جلسة و6 محاور.. مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي سيُعقد يوميّ 19و20 شعبان 1440هـ الموافقين 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق […]...
بالصور.. مشاركات "العامة للبترول" فى الاستفتاء على الدستور
تتوالى مشاركات الشركة العامة للبترول لليوم الثالث على التوالى ، فى الاستفتاء على الدستور،حيث شارك المهندس نبيل عبد الصادق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول .
رئيس التنمية الصناعية يصوت على التعديلات ويؤكد: الدولة عازمة على دعم الاستثمار
أدلى المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة النهضة فى أكتوبر.
خالد حنفى يدلى بصوته فى لجنة المغتربين بمدينة 6 أكتوبر
أدلى الدكتور خالد حنفى ، أمين عام اتحاد الغرف العربية بصوته على التعديلات الدستورية فى مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين
JP Morgan يستعين بمدفوعات البلوكتشين للتصدي لتهديد الريبل و Transferwise
لدى بنك JP Morgan خطة لإنقاذ أعمال “المدفوعات عبر الحدود” المربحة في القطاع المصرفي من بدائل مثل الـ Bitcoin و التقنيات المالية ( fintechs ) مثل الـ Ripple و TransferWise – وذلك من خلال توسيع حالات الإستخدام لشبكة الـ blockchain المصرح بها و الخاصة ببنك JP Morgan ، و هي شبكة ( Interbank Information Network […] The post JP Morgan...