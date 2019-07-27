لماذا يجب ألا تفوت زيارة صحراء الصخير في البحرين؟

صحراء الصخير - موقع التخييم المفضل لمواطني البحرين:

لا تعد المساحة الصغيرة لمملكة البحرين والتي جعلت منها أصغر دول الخليج العربي هو أهم ما يميزها فقط، بل أن طبيعتها الجغرافية كجزيرة وموقعها الرائع في قلب مياه الخليج ساعداها على أن تبرز من بين دول المنطقة كموقع سياحي مهم. هذا لأن مملكة البحرين تضم العديد من المواقع الطبيعية الخلابة والأماكن التاريخية والمعالم السياحية الحديثة على حد سواء بدءً من الشواطئ الساحرة ومواقع الغوص المبهرة مرورًا بالحصون الأثرية العريقة وإنتهاءً بمواقع التسوق والأماكن الترفيهية الحديثة.

وبين كل هذه الأماكن، تأتي منطقة الصخير كواحدة من أكثر المواقع في مملكة البحرين تميزًا. والصخير هي صحراء تقع في المحافظة الجنوبية من مملكة البحرين بالقرب من مدينة زلاق، وهي أحد أكثر الأماكن المعروفة والمفضلة لدى العائلات البحرينية الذين يزورونها بشكل متكرر لممارسة أنشطة التخييم المختلفة هناك خاصة خلال فصل الشتاء من كل عام. وقد جعلها هذا على قمة المواقع التي ينصح بزيارتها المهتمين بالسفر إلى وأنشطة السياحة في البحرين.

هذا لأن صحراء الصخير تشتمل على العديد من المعالم السياحية المتنوعة ما بين الأماكن الأثرية مثل قصر الصخير والمواقع الطبيعية مثل شجرة الحياة الشهيرة والمواقع الترفيهية الحديثة مثل حلبة البحرين الدولية والتي حازت شهرة عالمية بسبب استضافتها لمسابقة جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 السنوية. فيما يلي، نتحدث عن أهم الأماكن التي عليك زيارتها في صحراء الصخير:

1- منتزه العرين للحياة البرية:

وهو محمية طبيعية وحديقة حيوان تمتد مساحتها لأكثر من 8 كيلو متر مربع في صحراء الصخير وتقع على بعد حوالي 40 دقيقة من مدينة المنامة. ومنتزه العرين هو واحد من خمس محميات طبيعية في مملكة البحرين ويحتضن العديد من أندر وأجمل فصائل الكائنات الحية منها أكثر من 50 نوع من الحيوانات و90 نوع من أنواع الطيور و80 من أنواع النباتات.

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ومن الفصائل النادرة والمهددة بالإنقراض التي وفر منتزه العرين ملاذًا آمنًا لها حيوان المها العربية والكلب البري الإفريقي والفهد الجنوب إفريقي والغزال الفارسي وغيرها كثير. هذا ولا يسمح بدخول المنتزه إلا للمختصين والباحثين والأطباء البيطريين بالإضافة إلى حراس الحيوانات، بينما يمكن للسياح والزوار مشاهدة المنتزه عبر الحافلات المخصصة لذلك من البوابة.

2- شجرة الحياة:

يتجاوز عمر شجرة الحياة حاجز ال400 عام ويصل ارتفاعها إلى حوالي 10 أمتار فوق الأرض بينما يصل عمق جذورها إلى حوالي 50 متر تحت الأرض.مما يجعلها أشهر وأهم مظاهر الطبيعة السياحية الساحرة في مملكة البحرين بأكملها.

وتقف شجرة الحياة في منطقة منعزلة من الصحراء جعلت منها لغزًا محيرًا حيث أن مصدر المياه التي تروي الشجرة يظل حتى يومنا هذا سرًا لا يعلمه أحد خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار حقيقة أن مملكة البحرين لا تشهد سقوط أية أمطار إلا نادرًا.

3- حلبة البحرين الدولية:

كما ذكرنا من قبل، إن أكبر أسباب شهرة حلبة البحرين الدولية هو استضافتها لحدث مسابقة جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 السنوية، فهي حلبة مخصصة لإقامة عروض وسباقات السيارات والدراجات البخارية وتتسع لحوالي 70000 زائر. ولم يكن سباق الفورمولا 1 الذي أقامته الحلبة في عام 2004 هو أول سباق من نوعه في مملكة البحرين فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، تلقت حلبة البحرين الدولية العديد من الجوائز من الاتحاد الدولي للسيارات التي عكست مدى تميزها منها جائزة أفضل تنظيم لسباق جائزة كبرى للسباق الذي نظمته الحلبة في عام 2004 وجائزة التميز في عام 2007 وغيرها.

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