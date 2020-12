مميزات وجودة المواد بكيا سيلتوس موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كيا سيلتوس 2021 هي واحدة من الأفضل في فئتها في السوق السعودي، حيث تتمتع السيارة بتصميم رياضي عصري، كما لم تستغني عن عمليتها لتُصبح الأكثر ملائمة للشباب الباحث عن سيارة أنيقة وعملية في آن واحد، كما تتميز بالعديد من التقنيات المتقدمة، وأنظمة السلامة الرائدة، واليوم سنُطلعك في الخليج ٣٦٥ نت على أبرز مُميزات بالسيارة عند الوكيل شركة كيا الجبر.

جودة المواد بكيا سيلتوس 2021

فور دخولك إلى المقصورة، ستلاحظ على الفور جودة المواد التي استخدمتها صانعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، حيث تتميز بمقاعد قُماشية أنيقة، بينما يجمع التصميم الداخلي الفسيح والرحّب بين واجهة السائق البسيطة والتقنيات الذكية والمقاعد المريحة والهادئة وأجواء القيادة الممتعة لكل من بداخلها.

تصميم خارجي أنيق تتمتع به كيا سيلتوس 2021

تتمتع السيارة بتصميم شبابي عصري، حيث تتميز بشبك أمامي أنيق، ومصابيح أمامية وخلفية ليد في الفئة العُليا، مع مصابيح نهارية ومصابيح ضباب أمامية ليد، مع لمسات كرومية فاخرة، وجنوط مقاس 17 بوصة، بالإضافة إلى جناح خلفي يُعطي السيارة المظهر الرياضي المحبب لدينا.

مزايا سلامة رائدة تتوفر بها كيا سيلتوس 2021

وللحفاظ على سلامتك داخل السيارة وتقديم تجربة قيادة مُمتعة، فقد أعطت كيا سيارتها العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة مثل مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وفرامل مانعة للانغلاق، وجهاز تقدير المسافة الخلفية والتنبيه عند إيقاف السيارة (PDW)، ومثبت السرعة الذكي، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية (السائق والراكب)، وغيرهم.

تقنيات ذكية عديدة تتميز بها كيا سيلتوس 2021

تتميز السيارة بشاشة أجهزة قياس مقاس 7 بوصة، مع مخارج يو اس بي، ومكيف أوتوماتيكي مع مُكيف خلفي، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة لمسية Carplay 8، كما تحصل على مرايا داخلية تعتيم آلي، وعرض بيانات القيادة على لوح زجاجي مقابل السائق، وبلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت، ونظام صوتي بـ 6 مكبرات صوت، وغيرهم الكثير.

أسعار تنافسية تتوفر بها كيا سيلتوس 2021

وبالنسبة للأسعار، تتوفر كيا سيلتوس 2021 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر بأسعار تنافسية تجلعها واحدة من أفضل خياراتك في هذا القطاع المزدحم، حيث تتوفر بالفئات والأسعار التالية شاملة الرسوم الإدارية وضريبة القيمة المضافة:

سيلتوس D130 2021 بسعر 73,942 ريال

سيلتوس G330 2021 بسعر 91,635 ريال

