جينيسيس الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من جينيسيس الوعلان، حيث مددت عرض الزيرو لآخر العام. مميزات العرض: بدون دفعة اولى

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