هيونداي الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من هيونداي الوعلان، حيث مددت عرض الزيرو لآخر العام. مميزات العرض: بدون دفعة اولى

بدون رسوم إدارية

بدون اضافة لأي معدل نسبة تفاصيل العرض: هذا العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2020

ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كم على جميع السيارات

سوناتا 2020 ضمان اضافي من المصنع لمدة 5 سنوات او 150,000 كم على المحرك

أكسنت 2020 – صيانة مجانية لمدة سنة أو 20,000 كم

سوناتا 2020 – صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40,000 كم

باليسيد 2020/2021 – صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم يمكنك التقدم بطلبك عن طريق الرابط: اضغط هنا أو الاتصال: 920009884 واتس أب: اضغط هنا صورة العرض:

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