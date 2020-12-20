عرض نهاية العام من هيونداي الناغي على تقسيط كونا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وابدأ المغامرة مع عروض نهاية العام على سيارات هيونداي.. حان وقت التغيير. السيارة المشمولة في العرض: مزايا العرض: بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

صيانة لمدة سنة أو 20,000 كم

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة

تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية الشروط والأحكام: العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.

تطبق الشروط والاحكام

بسري هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2020 أو نفاذ الكمية. صورة العرض:

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