هيونداي فيلوستر N وفولكسفاجن جولف GTI.. من الأفضل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة شرسة بين طرازي هيونداي فيلوستر N وفولكسفاجن جولف GTI في فئة سيارات الهاتشباك عالية الأداء.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، الطرازين في مقارنة شيقة، سلطت الضوء على قدراتهما، من حيث قوة المحرك والتكلفة وعدد الفئات وأبرز الكماليات.

الأسعار



طراز هيونداي فيلوستر N الذي طرح ضمن فئة وحيدة لعام 2021 سيتوفر بتكلفة 33,245 ألف دولار.





في حين يتوفر من طراز جولف GTI ثلاث فئات، الافتتاحية باسم S بتكلفة 29,690 ألف دولار، وأعلى فئة باسم Autobahn بتكلفة 37.660 ألف دولار.





المحرك

طرح طراز هيونداي فيلوستر N بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 275 حصانا، مع معدل دوران 260 لفة/قدم.





بينما يطرح طراز فولفكساجن جولف بمحرك GTI عالي الأداء، موحد لكافة فئاته، ينتج قوة 228 حصانا.





التقنيات

يحظى طراز فيلوستر N بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات قياس 8 بوصات تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع خاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، وخاصية تعريف بالبصمة الصوتية.

كما يحظى الطراز بنظام للتدفئة المسبقة والتبريد المسبق لتهيئة حالة الطقس.





فيما يخص طراز جولف GTI، تتوفر به منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يصل حتى 10.25 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر عدة أزرار للتحكم في داخل السيارة.





الأمن والحماية

يتوفر طراز هيونداي "فيلوستر N" على نظام أمني مساعد للسائق يشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام كاميرا خلفية، بالإضافة لنظام للحفاظ على المسار.

في حين يتوفر بطراز جولف GTI منظومة أمنية، أبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الصدام، يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل، ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.