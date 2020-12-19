الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير حديثة أن فيات كرايسلر وبيجو سيتروين تخططان لإكمال اندماجهم قبل الموعد المحدد خوفاً من أية اضطرابات في عالم السيارات، حيث تهدفان لإنهاء جميع الاتفاقات بحلول يناير 2021.

يجدر بالذكر أن موافقة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار ستتم بحلول نهاية هذا العام، لتُصبح الشركتان على المسار الصحيح لتشكيل رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تحت اسم ستيلانتيس، وحتى لو تغير هذا الجدول الزمني لأي سبب من الأسباب، فلا تزال الشركات تتوقع عقد اجتماعات في 4 يناير من أجل حمل المُساهمين على التوقيع، وذلك وفقاً لتقارير أوتو نيوز أوروبا.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كلا الشركتين في عجلة من أمرها للمضي قدماً لتوفير 6.1 مليار دولار (22.9 مليار ريال) بعد التعاون ككيان واحد، ومع ظهور تيسلا كأفضل شركة صناعة سيارات في العالم، فمن السهل فهم سبب تحفز الشركتين لإكمال الاندماج سريعاً، وبالرغم من ذلك، فقد قالت الشركتان اللتان تبلغ قيمتهما السوقية مجتمعة 52 مليار دولار (195 مليار ريال) إن أسهم ستيلانتيس ستُدرج في بورصة باريس وإيطاليا ونيويورك.

وفي النهاية، ستُعلن ستيلانتيس قريباً عن هيكلها الإداري الكامل، ويُتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر مايك مانلي بدور مهم في الشركة، بينما سيقود كارلوس تافاريس من بيجو سيتروين مجموعة ستيلانتيس كرئيس تنفيذي، ومن المثير للاهتمام أن مانلي تم استبعاده من مجلس إدارة ستيلانتيس في سبتمبر الماضي.