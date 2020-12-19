صور.. 4 معلومات مهمة عن طراز بي إم دبليو X4 M لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس بي إم دبليو ماركات مثل بورش ومرسيدس، بطرحها لفئة M عالية الأداء من طراز X4 لعام 2021، بقدرات متميزة.

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز X4 M، وكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة من الطراز للبيع، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

حسنت بي إم دبليو القدرات التقنية للعديد من سياراتها التي تطرحها لعام 2021، وكان من ضمنها طراز X4 M، الذي أضافت له قدرات تقنية جديدة مثل نظام أندرويد أوتو، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.

الأسعار

وأكد الموقع أن الفئة الافتتاحية من طراز X4 M يبلغ سعرها 74 ألفا و395 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تتوفر باسم X4 M Competition وبتكلفة 81 ألفا و395 دولارا.





المحرك

تتوفر فئات طراز X4 M بمحرك موحد توربيني inline-six بنظام دفع خلفي، وينتج المحرك قوة 473 حصانا للفئة الافتتاحية، وقوة 503 أحصنة للفئة الأعلى، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





التقنيات

واستعرض "كار أند درايفر" القدرات التقنية لطراز X4 M، وتشمل شاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بحجم 10.3 بوصة، تعمل بنظام iDrive، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي مكون من 16 سماعة مكبرة من ماركة Harman/Kardon.





الأمن والحماية

ويحظى الطراز بأنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، أبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع نظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.