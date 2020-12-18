بريكست يُجهض صحوة أسهم أوروبا.. نهاية سلسلة الأرباح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات، اليوم الجمعة، متأثرة بشكوك حيال اتفاق بريكست.

وتتأزم الخلافات بشأن اتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وكانت الأسهم الأوروبية متجهة في البداية نحو المكسب في ظل التفاؤل بحزمة تحفيز بالولايات المتحدة.

كسر المكاسب

وكسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي سلسلة صعود لأربعة أيام، ليغلق على انخفاض 0.4%.

ومحا المؤشر مكاسبه التي أعقبت زيادة مفاجئة لمعنويات الشركات الألمانية في ديسمبر/ كانون الأول.

وتوقف المؤشر داكس الألماني عن المكاسب التي وصلت إلى 0.8%، ليغلق على خسارة.

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلا عليه 0.3% بالرغم من تراجع الجنيه الإسترليني.

وجاء ذلك بعد أن قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما ما زالا مختلفين على عدد من المسائل، وإن احتمالات إخفاقهما في التوصل لاتفاق تجارة قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول صارت أكثر رجحانا.

ضربة من واشنطن

وفي الولايات المتحدة، تنحسر احتمالات اتفاق الكونجرس على مساعدات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 قيمتها 900 مليار دولار قبل الموعد النهائي لذلك.

وربما يصادق بدلا من ذلك على حزمة إنفاق مؤقت ثالثة للحيلولة دون إغلاق الحكومة في منتصف الليل.

وأنهى ستوكس 600 الأسبوع على زيادة 1.5%، وهي سادس زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.